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Аналитики Новикомбанка заявили, что россияне начинают копить деньги, открывая счета, лишь после 30 лет.

Как сообщается, среди всех депозитов лишь 3,9% принадлежат людям в возрасте 20-29 лет. Больше всего вкладчиков имеют возраст 60-69 лет – их 25,2%. В целом, после 30 лет россияне заметно чаще начинают открывать вклады. Так, 15,1% вкладов принадлежат гражданам 30-39 лет. Вкладчики 40-49 лет имеют 19,2% вкладов, немногим больше у людей 50-59 лет – 19,9%. 16,7% вкладов принадлежат людям старше 70 лет.

Согласно заявлению экспертов, эти результаты сопоставляются с теорией жизненного цикла. Так, по мере карьерного роста у людей увеличиваются доходы, и они получают возможность делать накопления. Кроме того, отмечается, что молодёжь имеет стремление тратить, и лишь с возрастом начинает копить.

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