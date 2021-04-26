Жителей России напугали новостью о том, что на длинных майских выходных нельзя будет купить алкоголь.

Кроме того, как было указано, в ресторанах, кафе и других заведениях алкоголь также не будут наливать. Запрет якобы начнёт действовать уже 30 апреля.

Россияне сильно переполошились из-за этой новости, которая быстро разошлась по всем социальным сетям. Однако, как оказалось, первоначально новость была опубликована на сайте издания «Панорама». Это издание является сатирическим и автором разных шуточных новостей. На сайте также есть соответствующее предупреждение о том, что все материалы являются сатирой и выдумкой.

Из-за того, что многие пользователи Сети слишком доверчивы и не проверяют информацию, шутке и удалось там сильно распространиться по всей стране. А некоторые, наоборот, распространяли шуточную новость намеренно.