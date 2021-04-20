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Портал Avia.Pro, ссылающийся на информацию из непроверенного источника, заявляет, что Россия заблокировала все возможные подходы к Крымскому полуострову. Так, с юго-западного направления его перекрывает группировка из 20 боевых кораблей, представляющий Черноморский, Балтийский и Северный флоты, а также Каспийскую флотилию.

Кроме того, авторы портала сообщают, что Москва заявила о закрытии воздушного пространства над Крымом для полетов на высоте до 19 километров (до 610 эшелона).

Телеграм-канал «Записки охотника» предполагает, что закрытие воздушного пространства связано с возможными запусками ракет. Авторы сообщают, что сведения о блокировке Крыма появились сразу после того, как два американских эсминца, которые сейчас находятся в Средиземном море, двинулись к проливу Босфор.

Главное военное ведомство пока сообщало лишь о перекрытии для учений части Керченского пролива и Черного моря. Информация о закрытии воздушного пространства от Минобороны на данный момент не поступала.

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