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В издании Politico сообщили, что в Соединенных Штатах началось расследование из-за применения против американских военнослужащих неизвестного российского оружия в Сирии.

Авторы материала отмечают, что Пентагон недавно проинформировал американский Конгресс о том, что против военных США, находящихся на сирийской территории, было использовано энергетическое оружие. Потенциальным виновником атаки называют Россию, так как в ближневосточном регионе только она обладает возможностями для использования подобной технологии.

Указывается, что данное расследование представляет собой часть действий, направленных на изучение других атак, проведенных с применением направленной энергии, на американских дипломатов. В Минобороны США отметили, что за последние 4 года примерно 50 официальных лиц страны заявили о загадочном заболевании, характеризующимся звоном в ушах, потерей равновесия и быстрой утомляемостью.

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