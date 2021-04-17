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Портал Avia.Pro рассказал о появившихся на границе с Украиной российских ракетных комплексов «Искандер-М», а также отметил, что их развертывание осуществлялось для обеспечения национальной безопасности РФ.

Авторы публикации заметили, что это совсем не те ОТРК, которые недавно перебрасывались по железной дороге из Курска в Воронеж. Четыре «Искандера» были перемещены туда для участия в приближающемся параде, приуроченном ко Дню Победы.

На границе же установлены другие комплексы, которые призваны защитить жителей Крыма в случае нападения на полуостров украинских войск, а также предотвратить наступление на самопровозглашенные республики Донбасса. Одновременно с этим руководство ВС России в очередной раз заявляет о том, что РФ не намерена нападать на соседние страны, поэтому им не о чем беспокоится.

Вполне вероятно, что именно из-за активности Москвы, которая проводит учения практически во всех регионах страны, наступательной операции, готовящейся Киевом, пока удается избежать.

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