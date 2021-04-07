Москва требует от Вашингтона объяснений по поводу присутствия американских военнослужащих на территории Сирии, противоречащего международным правилам и нормам.

Ранее в Госдепартаменте попросили РФ объяснить передвижения российской боевой техники рядом с украинскими границами. После этого Кремль задал аналогичный вопрос американским властям, указав на то, что военные США находятся в Сирийской арабской республике, не получив соответствующего разрешения от Совета безопасности ООН. Они также не получили приглашения от властей Сирии.

По этой причине действия Соединенных Штатов можно считать оккупацией территорий чужого государства. В российских штабах также добавляют, что на подконтрольных американцам районах все еще наблюдается высокая активность со стороны террористов.