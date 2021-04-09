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Портал Avia.Pro со ссылкой на Телеграм-канал «Вестник Дамаска» сообщает о том, что удар Израиля по Сирии ракетами с истребителей был отражен неизвестными средствами ПВО. Учитывая тот факт, что сирийская противовоздушная оборона не способна обнаруживать и уничтожать «невидимые» израильские боеприпасы, эксперты предполагают, что арабской республике помогли российские военные.

Авторы публикации сообщают, что удары наносились около часу ночи. Цели достигло лишь несколько боеприпасов, что привело к ранениям 4 военнослужащих сирийской армии. Остальные ракеты были сбиты средствами ПВО. Которые, скорее всего, наводились на цели с помощью радиолокационных станций, расположенных на российской базе «Хмеймим» или в порту Тартуса.

По мнению авторов статьи, Россия таким образом предостерегла Израиль от повторных нападений, в ходе которых системы ПВО будут направлены уже не на ракеты, а на истребители израильских ВВС.

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