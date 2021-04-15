В издании РБК, сославшись на специалистов в области водородной энергетики, сообщили, что РФ уже к 2050 году планирует ежегодно получать за продажу водорода до 100 миллиардов долларов.

В стране обнаружили новый метод для заработка валюты. Для этого ей придется экспортировать на международный рынок до 33 миллионов 400 тысяч тонн водорода. Речь идет только об экологически чистых разновидностях данного топлива. При этом размер экспорта во многом будет зависеть от спроса на данный энергоресурс.

На данный момент времени в мире не существует рынка водорода, но он может возникнуть в будущем, став в итоге крупнейшим на планете. Все благодаря появлению новых технологий и развитию водородной промышленности. Отмечается также, что ЕС через 25-30 лет намерен добиться полной углеродной нейтральности.