читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании РБК, сославшись на специалистов в области водородной энергетики, сообщили, что РФ уже к 2050 году планирует ежегодно получать за продажу водорода до 100 миллиардов долларов.

В стране обнаружили новый метод для заработка валюты. Для этого ей придется экспортировать на международный рынок до 33 миллионов 400 тысяч тонн водорода. Речь идет только об экологически чистых разновидностях данного топлива. При этом размер экспорта во многом будет зависеть от спроса на данный энергоресурс.

На данный момент времени в мире не существует рынка водорода, но он может возникнуть в будущем, став в итоге крупнейшим на планете. Все благодаря появлению новых технологий и развитию водородной промышленности. Отмечается также, что ЕС через 25-30 лет намерен добиться полной углеродной нейтральности.

Вам может понравиться

В Дании полностью отказались от применения вакцины AstraZeneca

В Дании решили полностью исключить из прививочной кампании вакцину AstraZeneca. Как сообщается, в стране пришли к выводу, что существует реальный риск появления серьёзных побочных эффектов при вакцинации данным препаратом. Так,
  • Анна
  • 15.04.2021
  • читать 1 минуту

Издание Daily Mail сообщило, что вакцины от коронавируса могут помочь при лечении ВИЧ

Учёные научной группы Inverse заявили, что препараты, предназначенные для лечения коронавируса, способны помочь также и при лечении ВИЧ. Об этом рассказало издание The Daily Mail. Отмечается, что речь идёт не
  • Анна
  • 13.04.2021
  • читать 1 минуту

Генерал ВСУ назвал условие наступления на Донбасс

Михаил Забродский, украинский генерал, рассказал, в каком случае армия Украины начнет полномасштабное вторжение в Донбасс. Согласно его словам, перед тем как начать наступление, вооруженные силы страны должны быть уверены в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 апреля – небольшая облачность, до 7 °C | город Мытищи: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 17 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 апреля – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Королев: погода, 15 апреля – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 15 апреля – переменная облачность, до 17 °C | Армавир: погода, 15 апреля – небольшая облачность, до 18 °C |