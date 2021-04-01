В информагентстве Avia.pro сообщают, что РФ провела отработку маневров по уничтожению военных кораблей Турции, находящихся рядом с Крымским побережьем.

Согласно словам авторов материала, вставшие неподалеку от российских границ турецкие боевые судна стали прекрасными мишенями для российских ВМС и береговых ракетных установок. Они успешно сымитировали удар по кораблям. Действия России связаны с недавними заявлениями Анкары о том, что она готова выступить на стороне Киева в войне против РФ.

Военные эксперты напоминают, что в рамках недавних военных учений SeaShield, проведенных в Черном море, Турция вместе с другими странами отработала действия, направленные на уничтожение российского ВМФ и защитных укреплений Крыма. Они подчеркивают, что РФ лишь показала ответную реакцию на данные маневры.