Сергей Макогон, руководитель оператора украинской газотранспортной системы, отметил, что РФ поставляет газ в Румынию в обход их сети. На юге ее сейчас применяет лишь Молдавия.

Чтобы исполнить условия договора, «Газпром» направил голубое топливо по «Турецкому потоку». Схожим образом Украина ранее потеряла возможность транспортировки газа на территорию юго-восточных европейских стран и Турции. Макогон добавил, что после достройки венгерской газовой ветки транзит снизится еще на десять-двенадцать миллиардов кубометров.

Согласно словам Макогона, нельзя допустить, чтобы Россия ввела в эксплуатацию «Северный поток-2». В ином случае Украина лишится не только огромного дохода, но и энергетической безопасности. В СМИ напоминают, что в прошлом году «Газпром» заплатил за прокачку 65 миллиардов кубометров через украинскую транспортную систему, а в нынешнем – только за 40 миллиардов.