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В информагентстве Bloomberg отметили, что РФ стала постепенно избавляться от долларовой зависимости на фоне ввода новых санкций со стороны Соединенных Штатов.

В опубликованном материале указывается, что доля американской валюты в экспортных расчетах Российской Федерации в последнем квартале предыдущего года упала до 48,3%, что на 12,7% ниже, чем за аналогичный отрезок 2019 года. Отмечается, что основная причина этому связана с увеличением торговли с КНР, которая в основном осуществляется с использованием евро.

Авторы статьи добавляют, что в последнее время Россия старается как можно сильнее обезопасить свою экономику от возможного вмешательства со стороны США. Это должно помешать Вашингтону нанести ей серьезный ущерб с помощью очередных санкций.

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