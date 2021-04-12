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Максим Овчинников, один из замруководителей «Роскосмоса», отметил, что в предыдущем году некоторые партнеры госкомпании стали разрывать контракты по запуску спутников из-за американских санкций.

Согласно его словам, ситуация в мировой политике и введение ограничительных мер зачастую приводят к тому, что хоть РФ и предлагает более выгодные условия, однако заказчик все равно разрывает контракт. Подобный случай произошел в предыдущем году. Овчинников добавил, что ряд зарубежных поставщиков перестали поставлять детали, которые нужны «Роскосмосу» для осуществления госзаказа со стороны Минобороны.

На территории России эти комплектующие не производились. Однако примерно через год должен уже начаться их выпуск. В результате компании, отказавшиеся поставлять детали, попросту создали себе конкурента, считает Овчинников.

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