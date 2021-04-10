Дмитрий Рогозин, руководитель «Роскосмоса», отметил, что примерно через 3 года на всей территории РФ будет действовать космическая связь и иметься скоростной доступ в Интернет.

Согласно его словам, в планах госкорпорации уже в 2024 году на все 100 процентов покрыть страну космической связью. Работы по реализации соответствующих площадок должны начаться сразу же после того, как произойдет утверждение проекта «Сфера». Рогозин добавил, что эта разработка представляет огромный интерес для государства.

На данный момент времени в приоритете для компании находится заполярная область. Причина в том, что развивать Северный морской путь удастся только в том случае, если обеспечить Арктику высокоточной мониторинговой системой, космической связью и доступом в Сеть.