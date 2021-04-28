В издании Reuters, сославшись на собственные источники в финансовом секторе Турции, отметили, что крупнейшие турецкие банки не желают финансировать проект по созданию нового канала.

Уже в июне текущего года Анкара намеревается взяться за постройку канала, который должен будет соединить друг с другом Мраморное и Черное моря. Его строительство было инициировано Реджепом Тайипом Эрдоганов, турецким лидером. В длину он будет достигать 50 километров. Однако мэр Стамбула и жители города выступают против его создания, считая, что он нанесет значительный вред экологии региона.

Собеседники информационного агентства отмечают также, что 6 банков страны решили подписать соглашение о принципах ответственного подхода к банковскому делу, которые поддерживает ООН. В нем указывается, что финансовые учреждения не должны инвестировать в проекты, способные нанести вред окружающей среде. Тем самым они показали свое нежелание финансировать постройку нового канала. Политические противники Эрдогана и вовсе считают данный проект «безумием».