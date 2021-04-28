Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В издании Reuters, сославшись на собственные источники в финансовом секторе Турции, отметили, что крупнейшие турецкие банки не желают финансировать проект по созданию нового канала.

Уже в июне текущего года Анкара намеревается взяться за постройку канала, который должен будет соединить друг с другом Мраморное и Черное моря. Его строительство было инициировано Реджепом Тайипом Эрдоганов, турецким лидером. В длину он будет достигать 50 километров. Однако мэр Стамбула и жители города выступают против его создания, считая, что он нанесет значительный вред экологии региона.

Собеседники информационного агентства отмечают также, что 6 банков страны решили подписать соглашение о принципах ответственного подхода к банковскому делу, которые поддерживает ООН. В нем указывается, что финансовые учреждения не должны инвестировать в проекты, способные нанести вред окружающей среде. Тем самым они показали свое нежелание финансировать постройку нового канала. Политические противники Эрдогана и вовсе считают данный проект «безумием».

Вам может понравиться

Путин предупредил США и НАТО о симметричном ответе в случае ядерного удара

Владимир Путин, российский лидер, продолжает намекать США и НАТО, что в случае осуществления ядерного удара по РФ они получат симметричный ответ. При этом ответная атака будет осуществлена по американским центрам,

Названа частая ошибка во время приготовления шашлыка

Повар Петр Пахомов в интервью телеканалу «360» рассказал о частой ошибке, которую люди совершают при готовке шашлыков. Как сообщается, этой ошибкой является то, что некоторые полагают, что мясо можно замариновать
  • Анна
  • 25.04.2021
  • читать 1 минуту

Sohu: Россия слишком медленно обновляет свой надводный военный флот

Китайский портал Sohu в новой статье констатирует постепенное улучшение ситуации в российском судостроении. Тем не менее, издание делает вывод, что российские боевые корабли «тяжелых» классов модернизируются слишком медленно. В итоге
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 апреля – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Королев: погода, 28 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 28 апреля – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 28 апреля – пасмурно, до 16 °C |