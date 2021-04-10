Информационное агентство Reuters уверенно заявляет со ссылкой на ряд источников в России и в самопровозглашенных республиках Донбасса, что Москва лишь демонстрирует силу масштабной переброской войск к границам Украины. Она не собирается нападать на ВСУ либо вмешиваться в конфликт.

Журналисты пишут, что Москва не таясь перемещает технику исключительно на своей территории, не выходя за ее пределы. Все желающие могут увидеть процесс переброски российских танков. Исходя из того можно сделать вывод, что перемещение войск – не более, чем игра мускулами на широкую публику. Если бы Россия собиралась нападать, то о передислокации сил наблюдатели узнали бы постфактум.

Министр обороны Украины Андрей Таран тем временем заявляет, что РФ вводит в заблуждение Украину и Запад, так как рассчитывает на проведение в будущем переговоров с выгодой для себя. Также он отметил, что Москва все же может напасть на Донбасс под видом защиты граждан с российскими паспортами.