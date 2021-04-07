читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Реабилитолог Леонид Дьяков дал несколько рекомендаций людям, которые собираются поставить вакцину от коронавируса.

Так, непосредственно в день вакцинации нужно отказаться от тренировок и другой физической активности. Возобновить занятия можно будет не ранее, чем через три дня после прививки, в том случае, если у человека нет температуры. Кроме того, место укола некоторое время лучше не мочить. Каких-либо ограничений касаемо питания при вакцинации от коронавируса нет, однако от алкоголя в первые три дня после укола стоит отказаться.

Дьяков отметил, что вакцинация проводится в два этапа, перерыв между которыми составляет три недели. Для выработки антител организму человека требуется время, кроме того, в эти три недели организм более уязвим, и в этот перерыв нужно сбалансировано питаться.

Вам может понравиться

База данных OnlyFans с интимными фото и видео оказалась в открытом доступе

Эксперты по безопасности из организации BackChannel нашли находящиеся в открытом доступе интимные фотографии и видеозаписи с участием девушек с сайта OnlyFans. Как сообщается, на сайте за данные материалы пользователям необходимо
  • Анна
  • 07.04.2021
  • читать 1 минуту

Китайские СМИ оценили готовность США поддержать Украину

В китайском информагентстве «Гуньча» рассказали о том, позволит ли Украине поддержка со стороны Соединенных Штатов победить РФ в возможном военном конфликте. Авторы материала отмечают, что в рамках телефонной беседы между

На Украину через Польшу была переброшена военная техника образца НАТО

В Сети распространяется информация, что на Украину была переброшена военная техника образца НАТО. В частности, пишет об этом издание “Русская Весна”, подкрепляя слова видеороликами, размещенные в своём telegram-канале. Свои выводы
  • Анна
  • 06.04.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 5 °C | город Мытищи: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 апреля – небольшая облачность, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 7 апреля – небольшой дождь, до 11 °C | Подольск: погода, 7 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Армавир: погода, 7 апреля – пасмурно, до 20 °C |