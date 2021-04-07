Реабилитолог Леонид Дьяков дал несколько рекомендаций людям, которые собираются поставить вакцину от коронавируса.

Так, непосредственно в день вакцинации нужно отказаться от тренировок и другой физической активности. Возобновить занятия можно будет не ранее, чем через три дня после прививки, в том случае, если у человека нет температуры. Кроме того, место укола некоторое время лучше не мочить. Каких-либо ограничений касаемо питания при вакцинации от коронавируса нет, однако от алкоголя в первые три дня после укола стоит отказаться.

Дьяков отметил, что вакцинация проводится в два этапа, перерыв между которыми составляет три недели. Для выработки антител организму человека требуется время, кроме того, в эти три недели организм более уязвим, и в этот перерыв нужно сбалансировано питаться.