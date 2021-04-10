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Разведывательное судно «Фрейя» датских ВМС выполнило необычный маневр в зоне действий российского корабля «Академик Черский», заканчивающего постройку «Северного потока – 2».

Отмечается, что датский корабль вначале посетил порт Нексо, а потом отправился к трубоукладчику, находящемуся на текущий момент в акватории Дании, где занимается укладкой нитки «А». «Фрейя» приблизилась к месту, в котором российское судно пережидало штормовую погоду, а затем встала рядом с ним.

Когда дистанция между кораблями составила примерно 3 километра, судно-разведчик ВМС Дании принялся обходить «Академика Черского», приблизившись к кораблю снабжения «Иван Сидоренко» на 300-400 метров. Выполнив небезопасный маневр, «Фрейя» возвратилась в Нексо.

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