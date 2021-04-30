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Скотт Беррье, американский генерал-лейтенант разведывательного управления, уверен, что РФ пытается надавить на Украину, сконцентрировав войск рядом с ее границами, чтобы она действовала по указке Кремля.

Согласно его словам, даже в случае отвода Россией своих военных подразделений от украинской границы, у нее все равно останутся мощные рычаги воздействия на Киев. Речь идет об ополченцах ЛДНР. Американский генерал добавил, что Москва продолжает увеличивать свое военное присутствие в Крыму для сдерживания воздушных и морских сил НАТО.

В представленном отчете Беррье также заявил, что российская армия представляет собой «экзистенциальную угрозу» для Соединенных Штатов. То есть он уверен, что опасность для страны несет сам факт существования вооруженных сил РФ.

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