Разработчики игры World of Tanks подготовили для игроков событие, приуроченное к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос.

В награду за игровое событие можно получить Гагарина в качестве командира танка. К работе над созданием этого персонажа были привлечены особые специалисты и даже дочь самого Гагарина – Галина Юрьевна. Она отметила, что ей приятно знать, что память о первом полёте в космос сохранится через аудиторию игры.

Также Галина Юрьевна отметила, что если бы её отец был жив, он бы согласился быть задействованным в игре в образе командира танка, так как он был активным и энергичным, и тянулся ко всему новому.

Кроме того, разработчики игры подготовили видеоролик, в котором подробно рассказывается о самых значимых событиях полёта в космос. В озвучке они подобрали актёра с наиболее похожим на Гагарина голосом.