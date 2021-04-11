читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты смогли разработать механическую модель, позволяющую изучить функционирование усов у различных животных.

Отмечается, что у кошек и других зверей сенсоры для изучения окружающей среды находятся возле основания уса, спрятанного в небольшом фолликуле, поэтому исследовать их крайне сложно. Для упрощения данной задачи было решено создать уникальную модель, используемую набор информации, полученный из крысиных усов. В результате ученые смогли выяснить, как именно усам удается адаптироваться к зондированию пространства.

Новая симуляция показала, что во время прикосновения основание усов приобретает форму в виде буквы «S», которая воздействует на некоторые сенсорные клетки, сообщая мозгу о происходящей вокруг обстановке. Хоть модель и базируется на усах крыс, однако специалисты считают, что полученные результаты применимы ко всем усатым животным.

Вам может понравиться

Учёные подтвердили способность собак испытывать ревность

Учёные из Оклендского университета установили, что собаки умеют ревновать. В эксперименте были задействованы 18 собак и их владельцев, которых поместили в одну из двух комнат. В одном из помещений находился
  • Анна
  • 09.04.2021
  • читать 1 минуту

Современный мозг человека сформировался у древних людей около 1,7 млн лет назад

Международная группа специалистов выяснила, когда у древних людей сформировались структуры мозга, аналогичные современным. Указывается, что около 2,5 миллионов лет назад в Африке появились первые популяции рода Homo. Так, они умели
  • Анна
  • 09.04.2021
  • читать 1 минуту

Названо количество воды, необходимое человеку для хорошего самочувствия

Без воды человек неминуемо умрет, но ее переизбыток способен нанести вред организму, поэтому исследователи решили определить, сколько именно жидкости следует выпивать каждый день. Согласно словам исследователей, человеческое тело почти на
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 апреля – ясно, до 8 °C | город Мытищи: погода, 11 апреля – ясно, до 11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 апреля – небольшая облачность, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 апреля – переменная облачность, до 9 °C | Королев: погода, 11 апреля – пасмурно, до 12 °C | Подольск: погода, 11 апреля – ясно, до 12 °C | Армавир: погода, 11 апреля – пасмурно, до 8 °C |