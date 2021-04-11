Специалисты смогли разработать механическую модель, позволяющую изучить функционирование усов у различных животных.

Отмечается, что у кошек и других зверей сенсоры для изучения окружающей среды находятся возле основания уса, спрятанного в небольшом фолликуле, поэтому исследовать их крайне сложно. Для упрощения данной задачи было решено создать уникальную модель, используемую набор информации, полученный из крысиных усов. В результате ученые смогли выяснить, как именно усам удается адаптироваться к зондированию пространства.

Новая симуляция показала, что во время прикосновения основание усов приобретает форму в виде буквы «S», которая воздействует на некоторые сенсорные клетки, сообщая мозгу о происходящей вокруг обстановке. Хоть модель и базируется на усах крыс, однако специалисты считают, что полученные результаты применимы ко всем усатым животным.