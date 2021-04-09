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В Кемеровской области на полигоне Юргинский проводятся учения войск Центрального военного округа. Так, 8 апреля здесь работали артиллерийские расчеты, которые тренировались уничтожать цели потенциального противника с применением 203-миллиметровых САУ «Малка», сообщает пресс-служба военного ведомства РФ.

В качестве целей были обозначены скопления живой силы и бронетехники условного противника, а также мощные бетонные укрепления, расположенные в 30 километрах. Самоходные установки выдвинулись в заданный район, после чего нанесли удары по условному врагу. Наведение орудий на цель и корректировка осуществлялись с беспилотных аппаратов «Орлан-10», которые проводили разведывательную операцию в воздухе.

САУ отлично справились с поставленной задачей. Кроме того, в маневрах приняли участие и другие артиллерийские установки – «Мста-С» и «Ураган».

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