На саммите по климату, который проводится в режиме видеоконференции, произошел технический сбой, из-за которого российский президент Владимир Путин своим выступлением перебил речь французского лидера Эммануэля Макрона.

Путин намеревался выступить в прямом эфире в то время как речь президента Франции пустили в записи. Буквально через пару секунд после ее начала в кадре мелькнул индонезийский лидер Джоко Видодо. Примерно в середине выступления Макрона глава американского госдепартамента Энтони Блинкен внезапно дал слово Владимиру Путину.

Затем стало ясно, что произошел сбой, однако российскому лидеру дали договорить и вновь запустили речь Макрона, извинившись за технические неполадки.

Путин в своем выступление сообщил о том, что Россия разрабатывает эффективное законодательство в сфере сокращения выбросов парниковых газов. Также она исполняет все свои обязательства по климату перед международным сообществом.