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На заседании Агентства стратегических инициатив и Госсовета глава государства Владимир Путин объявил начало борьбы с бюрократизмом. Он порекомендовал участникам мероприятия устранить унизительные процедуры и прекратить «бумажную волокиту».

По словам президента, человек, обращающийся к государству, хочет как можно получить помощь от него. И его при этом мало интересуют административные, технические и организационные нюансы. Именно поэтому все нормы, которые действуют людям на нервы, изматывают и даже унижают их, необходимо как можно скорее убрать.

Путин также заявил, что работники социальной сферы должны в первую очередь оказывать реальную помощь гражданам страны, а не оформлять миллионы ненужных бумаг, следуя абсурдным нормам. Бюрократизм, по мнению главы государства, не только выматывает граждан, но и снижает производительность труда сотрудников данной области.

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