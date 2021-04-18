Прототип истребителя KF-21, который совместно разрабатывают Корея и Индонезия, вызвал ажиотаж в Азии. Многие аналитики уже успели назвать его конкурентом для китайского J-20 и даже для американского F-35 Lightning II.

Так, эксперт Эрик Теглер заявляет, что KF-21 выигрывает у истребителя пятого поколения ВВС США по маневренности благодаря уникальному двигателю, использованному корейскими конструкторами. При этом аналитик считает, что данный самолет не дотягивает до 5 генерации и может считаться лишь истребителем поколения 4++.

Также, по словам эксперта, корейско-индонезийская разработка способна конкурировать с китайским J-20, который давно уже относится к лучшим в мире истребителями. На подобные заявления конструкторы из КНР реагируют довольно спокойно. Они заявляют, что характеристики, которыми создатели самолетов наделяют свои детища на этапе прототипа, очень часто изменяются ближе к испытаниями. Поэтому KF-21 сперва должен как минимум взлететь в небеса, чтобы можно было сделать выводы о его конкурентоспособности.