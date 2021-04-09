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Алексей Пушков, российский сенатор, отреагировал на заявление Владимира Зеленского, украинского лидера, о том, что Украина планирует вступить в Североатлантический альянс.

Согласно его словам, данный шаг станет серьезной ошибкой Киева, которую будет невозможно исправить. Он добавил, что вступление Украины в НАТО не приведет к возвращению Донбасса в состав страны, а, напротив, станет главной причиной к его безвозвратной утрате. Член Совфеда также отметил, что киевским властям не следует надеяться на западный военно-политический блок, так как он не поможет им в возврате территорий.

В СМИ напоминают, что во вторник, 6 апреля, в ходе беседы по телефону между Зеленским и Йенсом Столтенбергом, главой Альянса, было сказано, что вооруженный конфликт в Донбассе завершится, как только Украина станет частью НАТО.

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