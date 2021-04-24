Совсем скоро Украина может столкнуться с дефицитом питьевой воды, считает российский журналист Иван Пургин. Четыре всадника водного апокалипсиса налетят на нее внезапно, и шутливые реплики о том, что нужно перекрыть Киеву Днепр превратятся в жестокую реальность.

Пургин поясняет, что Украина уже сейчас сталкивается с природными катаклизмами. Так, сильные засухи наблюдаются на юго-востоке страны. Этот регион высыхает настолько быстро, что Киев даже не успевает противостоять силам природы. К западу от Карпат, напротив, практически ежегодно бывают мощные наводнения.

По мнению журналиста, совсем скоро Запорожская, Донецкая, Херсонская и Луганская области превратятся в полупустыню. За ними на Украине идут сплошные поля, которые дают урожай только с орошением. Но воды на него не будет. В конечном итоге все закончится экологической катастрофой.