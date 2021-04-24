читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Совсем скоро Украина может столкнуться с дефицитом питьевой воды, считает российский журналист Иван Пургин. Четыре всадника водного апокалипсиса налетят на нее внезапно, и шутливые реплики о том, что нужно перекрыть Киеву Днепр превратятся в жестокую реальность.

Пургин поясняет, что Украина уже сейчас сталкивается с природными катаклизмами. Так, сильные засухи наблюдаются на юго-востоке страны. Этот регион высыхает настолько быстро, что Киев даже не успевает противостоять силам природы. К западу от Карпат, напротив, практически ежегодно бывают мощные наводнения.

По мнению журналиста, совсем скоро Запорожская, Донецкая, Херсонская и Луганская области превратятся в полупустыню. За ними на Украине идут сплошные поля, которые дают урожай только с орошением. Но воды на него не будет. В конечном итоге все закончится экологической катастрофой.

«Смех смехом, но если процесс высушивания Восточной Европы зайдет слишком далеко, то Днепр действительно могут перекрыть! И это будет уже не политическая месть, а экономическая и социальная необходимость», – считает журналист.

Вам может понравиться

Forbes: Российские С-400 похоронили надежды Турции на собственный авианосец

Турецкий авианосец Anadolu, который Анкара обещает совсем скоро принять на вооружение, вполне может остаться без палубных самолетов и превратиться просто в большой военный корабль. Такое мнение высказали эксперты американского Forbes.

Еврокомисия попросила Россию в будущем уведомлять о перемещениях своих войск

Представители Еврокомиссии прокомментировали заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу об отведении войск от украинских границ и попросили в будущем предупреждать о подобных маневрах заранее. Они отметили, что Россия, совершая переброску

В Подмосковье заработал голосовой робот для записи на вакцинацию от коронавируса

В Московской области местные жители могут записаться на получение прививки от коронавируса при помощи голосового робота. Для этого нужно позвонить на короткий номер 122. Согласно словам Светланы Стригунковой, руководителя регионального
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 апреля – небольшой снег, до 4 °C | город Мытищи: погода, 24 апреля – дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 апреля – пасмурно, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 апреля – небольшой снег, до 2 °C | Королев: погода, 24 апреля – небольшой дождь, до 15 °C | Подольск: погода, 24 апреля – дождь, до 4 °C | Армавир: погода, 24 апреля – пасмурно, до 15 °C |