В издании ТАСС, сославшись на свои источники в ОПК, сообщили, что оборонное ведомство РФ собирается оснастить пункт материально-технического обеспечения (ПМТО), расположенный в Тартусе, плавучим доком.

Собеседник информационного агентства отметил, что в порт Сирии, где создана российская база, планируется переместить плавучий док, который позволит ремонтировать и обслуживать разные типы субмарин и кораблей. При этом неясно, собирается ли Россия доставить в Тартус уже имеющийся у нее док или она построит для этого совершенно новый. ПМТО получит его в следующем году.

Военные эксперты отмечают, что с помощью него боевые судна и подлодки удастся чинить прямо в Сирии, не посылая их на судоремонтные предприятия в России. К местным специалистам будут отправлять мобильные ремонтные бригады. Это даст возможность значительно удешевить ремонт кораблей.