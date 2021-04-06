Доктор психологических наук, профессор Евгений Моргунов объяснил, почему многие россияне не собираются связывать себя брачными узами.

Согласно его заявлению, это нежелание можно объяснить снижением необходимости в кооперации между людьми, а также переходом цивилизации в крупные города. Так, сейчас люди способны быть самодостаточными, даже будучи в одиночестве. Кроме того, некоторые люди опасаются ревности, измен и скандалов в семье.

В итоге люди задаются вопросом – «зачем мне всё это нужно?». Таким образом, становится больше доводов в пользу того, чтобы быть одиноким. Моргунов отметил, что сейчас многие потребности в близости можно удовлетворить разово или на постоянной основе, однако не требуя обязательств с другой стороны. Детей же можно не рожать ради «стакана воды», так как, имея определённый уровень благосостояния, проблем с этим в старости не будет.