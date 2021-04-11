Московский психиатр Надежда Соловьева рассказала о том, что около половины россиян, работающих в офисе, сталкиваются с различными тревожными расстройствами.

Так, офисные работники часто страдают от синдрома хронической усталости, от выгорания, а также от депресссивно-тревожных состояний. Сопровождается это такими признаками, как дрожь, потливость, учащённое сердцебиение, боли в суставах, а также головные боли. Такие состояния могут привести также и к неуверенности и потере самоуважения. Кроме того, они могут вызвать панические атаки.

Отмечается, что пандемия коронавируса лишь ухудшила ситуацию из-за того, что многим людям пришлось поменять формат работы, перейдя на удалёнку, а то и вовсе сменить работу. Возвращение в офис и необходимость общаться с большим количество людей после этого стали новым стрессом.