Производитель из Китая Skyworth, который выпускает смарт-телевизоры, может шпионить за покупателями своей техники. Об этом рассказали сами пользователи, которые обнаружили на приемниках программное обеспечение Gozen Data.

Это приложение, по словам владельцев телевизоров, собирает данные о подключениях к беспроводной сети и отправляет их на сайт gz-data.com. Предполагается, что это проделки китайского правительства, которое хочет знать, какие новости смотрят граждане страны и какую информацию предпочитают.

Представители Skyworth уже прокомментировали эти подозрения. Они не стали отрицать, что собирают информацию о пользователях, но заявили, что делается это исключительно в коммерческих целях. Никакой политики в этом нет. Кроме того, покупатели телевизоров сами дают свое согласие на обработку персональных данных.

Китай находится «впереди планеты всей» по слежке за гражданами страны. СМИ КНР еще в 2018 году писали о том, что правительство контролирует все установленные на улицах городов видеокамеры, в которых встроен искусственный интеллект для распознавания возраста, пола и предпочтений в одежде.