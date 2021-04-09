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В Сертолово вчера, 8 апреля, под лед провалился 8-летний школьник, когда играл с друзьями в центральном парке. Ему помогли выбраться из водоема прохожие.

Журналисты местных СМИ расспросили очевидцев случившегося. Согласно их словам, ученик младших классов оказался подо льдом примерно в 5 метрах от берега пруда. В тот момент рядом находились 3 молодых людей. Один из них передал одежду друзьям и пополз к потерпевшему. Вначале он протянул ему палку, а затем сам оказался в воде по пояс и вытянул мальчика на сушу руками.

Свидетели инцидента вызвали спасателей и скорую помощь. Медики и пожарные приехали на место происшествия уже после спасения ребенка. В управлении МЧС по Ленинградской области вначале сообщили, что мальчик смог сам выбраться из воды.

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