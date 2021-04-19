Украинский продюсер Юрий Никитин на днях рассказал о здоровье Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка.

Так, Данилко уже давно сообщил своим поклонникам, что у него есть серьёзная болезнь, но уточнил, что её можно вылечить. Точный диагноз он называть не стал. Но Никитин в эфире передачи «Звёздный путь» заявил, что болезнь у артиста более серьёзная, чем многие считали ранее. Уточнять диагноз продюсер также не захотел.

Согласно заявлению Никитина, Данилко в настоящее время нуждается в постоянной помощи врачей, и с ним сейчас работает команда медиков, причём привлечь специалистов пришлось даже из Европы. При этом продюсер также отметил, что по сравнению с теми депрессиями, которые были у артиста после 2007 года, сейчас он находится в прекрасной форме.