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Иосиф Пригожин заявил, что гражданам России стоит перестать посещать Грузию. Причиной этому предложению он назвал инцидент с Владимиром Познером.

Как заявил Пригожин в эфире радио «Говорит Москва», пока происходящая неразбериха не завершится, россиянам стоит если даже не начать бойкот, то хотя бы перестать посещать Грузию. Кроме того, он уверен, что россияне, которые всё же решатся на путешествие в Грузию, подвергают себя опасности.

Также Пригожин предсказал, что Грузию из-за действий радикалов, подрывающих традиции страны, ждут сильные убытки как в туристической сфере, так и в экономической. Он критически высказался насчёт действий активистов, которые устроили акцию протеста перед отелем, где снял номер Познер. Как он считает, подобные выпады приведёт к кризису.

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