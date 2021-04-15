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Более 500 суданских семей уже получили бесплатные продуктовые наборы, отправленные петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Всего в республику доставили миллион пайков.

В состав гуманитарной помощи вошли такие крупы как рис и чечевица. Сообщается, что выдачу товаров планируется осуществлять еще на протяжении двух недель.

Одним из пунктов раздачи стало здание восточноафриканской школы. Организатор акции рассказал, что инициатива Евгения Пригожина способна облегчить страдания суданцев, которые переживают тяжелые времена.

После революции 2019 года, в ходе которой митингующие отправили в отставку президента Омара аль-Башира, в стране продолжается дефицит товаров первой необходимости и экономический кризис. Порядка 40% населения находится за гранью бедности.

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