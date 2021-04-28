Во время матча россиянки Тамары Тансыккужиной и спортсменки из Польши Натальи Садовской произошёл неприятный инцидент с российским флагом.

Как сообщается, один из организаторов снял со стола, за которым находились спортсменки, наклейку с именем Тамары, а также забрал российский триколор. Россиянка заметила это, но продолжила игру.

Яцек Павлицкий, являющийся экс-президентом Европейской федерации шашек, признал, что ситуация является некрасивой, однако таково было требование от WADA. Если бы они этого не сделали, Всемирную организацию шашек могли исключить из WADA. При этом в WADA позже заявили, что не просили убирать российский флаг прямо во время игры.

Кроме того, глава польской федерации шашек Дамиан Решка извинился за произошедший инцидент с флагом России. По словам Дмитрия Пескова, происшествия весьма досадное, однако, с учётом того, что извинения были принесены, инцидент можно считать исчерпанным.