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Премьера экранизации игры Resident Evil была перенесена на полтора месяца. Информация об этом была опубликована в официальном Twitter-аккаунте фильма.

Первоначально премьера фильма Resident Evil: Welcome to Raccoon City была запланирована на 3 сентября 2021 года. Теперь же она перенесена на 24 ноября.

Причин для переноса называется несколько. Так, одной из них является неясная обстановка из-за коронавируса – из-за существующих ограничений на заполняемость кинотеатры работают едва ли не в убыток. Кроме того, новая дата премьеры назначена незадолго до Дня Благодарения в США, что, как считают создатели картины, позволить увеличить сборы.

Сюжет фильма основан на двух первых играх серии Resident Evil. Как отмечается, будут показаны особняк, фигурировавший в первой части, и полицейский участок из второй.

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