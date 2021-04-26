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В КНР состоялась презентация уникального робота-собаки, который может перемещаться со скоростью примерно 15 км/ч. Разработчики отмечают, что он является быстрейшим на рынке.

Новый «железный друг» был разработан специалистами компании Weilen, которые решили оснастить четвероногую машину искусственным интеллектом. Благодаря цифровому «мозгу» этот робот способен адекватно реагировать на окружающее пространство, то есть он может обходить или преодолевать различные препятствия.

Конструкторы отмечают, что роботизированная собака может стать заменой обычным питомцам для людей с аллергией на шерсть. Ее также смогут использовать слабовидящие люди. С помощью этих роботов можно доставлять различные посылки. Они способны работать в автономном режиме благодаря поддержке 5G.

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