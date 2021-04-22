Повстанцам из НФОТ удалось сбить вертолет Ми-35 эфиопских ВВС во время проведения властями очередной боевой операции против сепаратистов.

На данный момент времени правительственные вооруженные силы взяли под контроль практически все крупные поселения в стране, поэтому повстанцы перешли к партизанской тактике. Для нахождения и ликвидации оставшихся сепаратистских сил войска задействовали боевую авиацию, включая российские вертолеты Ми-35. Однако в рамках вчерашней операции одна из винтокрылых машин была подбита.

Вертолет рухнул неподалеку от поселения Абий-Ади, находящегося под контролем повстанцев. Находившиеся в нем трое эфиопских военных погибли. В Минобороны Эфиопии все еще не подтвердили данную информацию, однако на снимках, размещенных членами НФОТ, можно увидеть обломки Ми-35.