Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Повстанцам из НФОТ удалось сбить вертолет Ми-35 эфиопских ВВС во время проведения властями очередной боевой операции против сепаратистов.

На данный момент времени правительственные вооруженные силы взяли под контроль практически все крупные поселения в стране, поэтому повстанцы перешли к партизанской тактике. Для нахождения и ликвидации оставшихся сепаратистских сил войска задействовали боевую авиацию, включая российские вертолеты Ми-35. Однако в рамках вчерашней операции одна из винтокрылых машин была подбита.

Вертолет рухнул неподалеку от поселения Абий-Ади, находящегося под контролем повстанцев. Находившиеся в нем трое эфиопских военных погибли. В Минобороны Эфиопии все еще не подтвердили данную информацию, однако на снимках, размещенных членами НФОТ, можно увидеть обломки Ми-35.

Вам может понравиться

Военные аналитики рассказали о планах России вернуть воду в Крым

Николай Шульгин, военный эксперт, отметил, что РФ перекрыла на время Керченский пролив для кораблей иностранных ВМС, желая возобновить подачу воды на Крымский полуостров. Согласно его словам, путем перекрытия пролива Россия

В Нью-Йорке сотни американцев вышли на митинги после вердикта по делу Джорджа Флойда

В Нью-Йорке начались массовые митинги активистов движения Black Lives Matter на фоне вердикта по делу Джорджа Флойда. Как сообщается, митинги были организованы в некоторых районах города. Так, в сторону Манхэттена
  • Анна
  • 21.04.2021
  • читать 1 минуту

Украинская журналистка оценила риски начала войны между Россией и Украиной

Алиса Солова, представительница украинской прессы, считает, что РФ не желает вступления в вооруженный конфликт с Украиной, однако риски его начала все же имеются. Согласно ее словам, сейчас трудно дать какой-то
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 11 °C | город Мытищи: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 6 °C | Королев: погода, 22 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Подольск: погода, 22 апреля – переменная облачность, до 11 °C | Армавир: погода, 22 апреля – пасмурно, до 13 °C |