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Украинские ВС в настоящий момент располагаются там, где их не должно быть на Донбассе. Это грубое нарушение Минских соглашений, однако западные гаранты полностью игнорируют его, сосредоточив свое внимание исключительно на России, заявил глава пресс-службы посольства РФ во Франции Сергей Паринов.

Он отметил, что подобное поведение Запада является попустительством. Пользуясь тем, что гаранты не обращают никакого внимания на нарушения, Киев продолжает эскалацию конфликта, ничего и никого не опасаясь.

По мнению Паринова, западные страны сами позволили Украине почувствовать вседозволенность, поэтому она нарушает Минские соглашения в открытую. При этом Киев стремится усилить активность на международной арене, чтобы получить поддержку наибольшего числа государств Западной Европы.

Паринов заявил, что понимает беспокойство партнеров из-за переброски российских войск, однако напоминает, что они перемещаются в пределах страны и не создают никакого угрозы другим государствам.

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