Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Киев не получит поддержку от Запада, то ему придётся заняться укреплением самостоятельно.

По словам Мельника, ситуация сейчас катастрофическая, и Россия хочет уничтожить Украину как государство. Он заявил, что Украина либо вступает в НАТО и способствует тому, чтобы Европа стала сильнее и увереннее в себе, либо им придётся вновь думать о возвращении ядерного статуса. Согласно заявлению Мельника, иначе они не могут гарантировать свою защиту.

Также он указал на то, что Украине сейчас нужны не «добрые слова» и моральная поддержка, а модернизация своей армии. Мельник заявил, что Киев ожидает от Германии сильной военной поддержки, и власти страны рассчитывают на вступление в НАТО.