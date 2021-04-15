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Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что если Киев не получит поддержку от Запада, то ему придётся заняться укреплением самостоятельно.

По словам Мельника, ситуация сейчас катастрофическая, и Россия хочет уничтожить Украину как государство. Он заявил, что Украина либо вступает в НАТО и способствует тому, чтобы Европа стала сильнее и увереннее в себе, либо им придётся вновь думать о возвращении ядерного статуса. Согласно заявлению Мельника, иначе они не могут гарантировать свою защиту.

Также он указал на то, что Украине сейчас нужны не «добрые слова» и моральная поддержка, а модернизация своей армии. Мельник заявил, что Киев ожидает от Германии сильной военной поддержки, и власти страны рассчитывают на вступление в НАТО.

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