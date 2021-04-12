Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что необходимо срочно собирать СНБО и принимать решение о переброске на Донбасс беспилотных аппаратов «Байрактар», закупленных в Турции при его непосредственном участии. Также он предложил отправить в зону потенциальных боевых действий противотанковых ракетных систем, полученных от Соединенных Штатов.

По мнению Порошенко, такой шаг даст России понять, что Киев намерен отражать «агрессию».

Бывший глава государства также заявил, что полученные от США комплексы Javelin помогут Украине давать ответ на обстрелы со стороны ДНР и ЛНР. Он предложил создать подразделения артиллерийской разведки, которые будут отслеживать действия противника и сообщать о возможных атаках для моментального контрудара.