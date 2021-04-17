Польша мечтает о «приватизации» участка газопровода «Ямал-Европа», однако ее претензии могут обойтись слишком дорого, уверены российские журналисты. Они считают, что такой шаг Варшавы первым делом ударит по польским гражданам, а также по показателю ВВП страны.

Желание получить в свое распоряжение участок газопровода выразил оператор Gaz-System в новой стратегии развития энергетической сферы. По мнению экспертов, Польша вполне может решиться на «приватизацию». Для этого ей можно просто национализировать принадлежащее «Газпрому» имущество, придумав какой-нибудь повод, либо занизить цену на активы компании EuRoPol GAZ, участником которой является «Газпром», и выкупить российскую долю.

В обоих случаях Польша столкнется с серьезными проблемами. Все дело в том, что она покупает у России почти 70 процентов всего газа, поступающего в страну. Если «Газпром» перестанет его продавать, то Варшаве придется искать новых поставщиков. И получать голубое топливо намного дороже. Из-за этого вырастут тарифы на отопление и газоснабжения, а ВВП стремительно пойдет вниз.