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В издании Politico, сославшись на доклад генерального инспектора американского Госдепа, сообщили, что Майк Помпео, экс-госсекретарь, регулярно злоупотреблял своим положением.

Авторы материала отмечают, что Помпео и его жена Сьюзен постоянно давали работникам ведомства разные поручения, которые не являлись частью их служебных обязанностей. Речь идет об отправке открыток с поздравлениями, бронировании мест в разных заведениях и выгуле собак.

При этом в документе указывается, что Помпео уже не занимает должность федерального служащего, поэтому к нему не могут быть применены меры дисциплинарной ответственности. Бывший глава Госдепартамента при этом заявляет, что все его поручения были незначительными. Его адвокат считает, что опубликованный отчет собрал в себя список «пустяковых жалоб» и политически предвзят.

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