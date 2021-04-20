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В своей новой публикации издание Interia рассказало о том, что Соединенные Штаты перебросили в Польшу несколько десятков самолетов F-15 и F-16. При этом представляющий Пентагон Джон Кирби очень убедительно заявил, что учения с истребителями не имеют никакого отношения к обострению ситуации на Украине.

Читатели, конечно же, «поверили» подобным заявлениям и довольно бурно прокомментировали публикацию. Один из них, к примеру, написал, что почему-то российские учения вызвали невероятную обеспокоенность в мире, а на американские даже внимания никто не обращает. И этом при том, что Москва, в отличие от Вашингтона, маневры проводит на своей территории, а не в чужой стране.

«Учения не имеют никакого отношения к России… Кому вы, янки, пудрите мозги? Вы считаете поляков дураками? Правительство у нас, может, и глупое, но не граждане», – написал читатель по ником dicte.

«Скоро россияне разместят в Калининградской области несколько дополнительных батарей С-400, а еще несколько — в Белоруссии. НАТО начнет вопить, что “россияне создают дополнительные угрозы” (для американских самолетов, несомненно). А стягивание этого летающего металлолома к границам России, разумеется, никаких угроз не создает», — добавил mefis58.

Пользователь Suzi написала, что почему-то в Польше не находится ни единого разумного политика, который бы отправил США тренироваться у себя дома, а не в суверенном государстве. Она также отметила, что совсем не хочет жить в американской колонии.

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