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Польша продолжает обвинять Россию в «угрозе стабильной и безопасной Европе». На этот раз истерике поддался генерал польской армии Томаш Пиотровски, который в ходе беседы с командующим ООС Украины Сергеем Наевым пообещал Киеву поддержку.

Он внимательно выслушал жалобы Наева на «российскую агрессию», а также заявления о том, что Украина готова к любому варианту развития событий. После этого Пиотровски заверил собеседника в том, что Варшава будет поддерживать стремление Киева стать частью Североатлантического альянса.

Проблема в том, что высказать поддержку на словах хоть по десять раз на дню может кто угодно. Вот только ни одна страна из тех, кто уже наобещал Киеву помощь, не поедет реально воевать на Донбасс. Потому что одно дело говорить, а другое – умирать за Украину. Поэтому как Польша, так и другие государства продолжат свою политику обещаний. И поставок ВСУ ненужного изношенного оружия. А вот отправлять свои подразделения на войну, если она вдруг начнется по инициативе Киева, никто точно не будет.

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