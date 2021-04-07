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Польский эксперт Конрад Музыка, представляющий компанию «Рохан консалтинг», заявил, что вероятность вооруженного столкновения России и Украины ничтожно мала. По его словам, РФ совсем иначе идет на войну – она делает это внезапно и без лишнего шума.

«Шумиха в СМИ, сопровождавшая недавние передвижения российских войск, указывает, что целью была именно она», – заявил аналитик.

Музыка напоминает недавний переполох, который спровоцировала переброска к украинским границам 4 000 российских военнослужащих. По мнению эксперта, это слишком мало для боевого конфликта с Украиной, которая за минувшие 7 лет сумела создать боеспособную армию.

Также эксперт отметил, что Россия воюет лишь в том случае, если затрагиваются ее интересы либо возникают проблемы с контролем над тем или иным регионом. Однако в этой ситуации ничего подобного не наблюдается. По словам Музыки, открытая переброска техники также является признаком того, что войны не будет. Так как если бы Россия хотела напасть, она бы скрыла перемещение войск.

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