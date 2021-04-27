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Польские власти рассматривают возможность использовать участок газопровода «Ямал-Европа», который походит по территории страны, для своих целей. Для этого Варшаве необходимо завладеть данным участком, который в настоящий момент находится в собственности «Газпрома».

Все началось с того, что польская компания Gaz-System заявила о желании «приватизировать» часть магистрали, находящейся на территории Польши. Ее амбиции весьма велики – оператор намеревается ни много, ни мало, построить собственный газопровод, чтобы получать газ из месторождений в Норвегии.

Кроме того, в планах компании объединение участка с газотранспортной системой Польши, которое позволит распределять получаемое из Норвегии голубое топливо. Сообщается, что в этом случае Варшава сможет полностью отказаться от российского газа, а также увеличить его потребление более, чем на 50 процентов.

Прокомментировавший польские амбиции глава российского фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, считает, что эти планы вполне осуществимы. Однако для начала Варшава должна либо заключить взаимовыгодный договор с «Газпромом», либо выкупить у него доли данного участка.

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