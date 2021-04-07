Польша настолько сильно боится России, что даже взялась за разработку и строительство «малого Суэцкого канала» сквозь Балтийскую косу. Чешские СМИ заявляют, что благодаря ему Варшава получит выход в Калининградский залив и своему порту Эльблонг без необходимости проходить через российские внутренние воды.

Польские власти заявляют, что наличие собственного канала позволит подстраховаться от вполне возможной блокировки своих кораблей в Балтийском море в территориальных водах России, а также от «непредсказуемости восточного соседа». «Малый Суэцкий канал» будет располагаться в 25 километрах от границы между двумя государствами.

Стоит отметить, что польские боевые корабли и гражданские суда всегда проходили Калининградский залив без каких-либо проблем. Россия ни разу за всю история не создавала им препятствий в этом.