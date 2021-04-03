Польша уверенно заявляет, что не нарушала никаких международных соглашений, когда организовывала полеты своего разведывательного самолета M-28B Bryza над зоной строительства «Северного потока-2». Также Оперативное командование польских ВС отрицает какие-либо провокации в этом районе.

Несмотря на заявления Варшавы, провокации все-таки были. Так, траулер SWI-106, который позже жаловался на некорректную работу двигателей, пытался протаранить трубоукладчик «Фортуна» и только благодаря подставившему свой борт вспомогательному судну «Владислав Стрижев» рыбацкой барже это не удалось.

Кроме того, в районе строительства появлялась и подводная лодка, которую эксперты идентифицировали как принадлежащую Польше ДЭПЛ.

Стремление Варшавы не дать достроить «Северный поток-2» объясняется просто – ранее она пыталась склонить Германию к сотрудничеству и уговаривала ее получать газ через польский газопровод. Однако ФРГ продолжает гнуть свою линию относительно СП-2.