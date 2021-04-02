Украина вполне может прибегнуть к карабахскому сценарию на Донбассе и задействовать турецкие беспилотники «Байрактар», считает военный аналитик Сергей Хатылев. Он также рассказал, какое оружие будут использовать ополченцы самопровозглашенных ДНР и ЛНР для уничтожения этих БПЛА.

Полковник запаса отметил, что Украине нет смысла использовать на Донбассе недавно представленные ракеты «Нептун», так как они обходятся довольно дорого и не подходят для поражения малых целей. Также эксперт заявил, что турецкие беспилотники вряд ли будут столь же эффективными на Донбассе, как и в Нагорном Карабахе.

Все дело в том, что Азербайджану сильно помогали горы, за которыми можно было прятать БПЛА и обеспечивать его внезапное появление. На Донбассе такой номер не пройдет. На ровной местности дроны будут заметны с большого расстояния, что позволит с легкостью их сбивать. Причем использовать для этой цели можно не только зенитно-ракетные комплексы, но даже устаревшие пулеметы ДШК, которые созданы еще в 40-х годах прошлого столетия.